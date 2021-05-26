عاجل.. اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين الجيشين السودانى والإثيوبى

جدة - نرمين السيد - ويسعى الجيش السودانى لتحرير منطقة الفشقة الحدودية من الميليشات الإثيوبية المدعومة من نظام آبى أحمد، والتى تستوطن المنطقة منذ أكثر من ربع قرن، وتمكن الجيش السودانى من استعادة أجزاء كبيرة من الفشقة منذ انطلاق عملياته العسكرية فى نوفمبر الماضى.

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