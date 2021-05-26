بلينكن : دور الأردن أساسي في استقرار المنطقة

دوت الخليج :- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن دور الأردن أساسي في استقرار المنطقة.

وأوضح في مؤتمر صحفي من القدس الثلاثاء، أن “الرئيس الأمريكي جو بايدن قاد جهودا دبلوماسية حثيثة خلف الكواليس لوضع حد للعنف بين إسرائيل وغزة. ومصر أدت دورا أساسيا في وقف إطلاق النار والأردن دوره أساسي في استقرار المنطقة”.

وأشار إلى أن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس أمر هام “فيما نواصل إعادة بناء علاقتنا مع القيادة الفلسطينية”.

وأضاف “في النزاع الأخير خسرنا الكثير من الأرواح من الجانبين وعلينا أن نكسر حلقة العنف. وعلينا التطرق للأسباب الرئيسية للنزاع الأخير بين إسرائيل وغزة”.

وأكد أن الاهتمام بالحاجات الإنسانية لسكان غزة نقطة أساسية وسنحشد الدعم الدولي لذلك، متابعا “يتعين علينا الآن العمل مع شركائنا ومع آخرين لتلبية الحاجات الملحة لسكان غزة”.

وقال إن “دور حماس سيتغير في غزة إذا تمكنا من تنفيذ جهود إعادة الإعمار والإغاثة بمعزل عنها. ونركز الآن على الاستجابة للحاجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة وعلى إعادة الإعمار”.

ولفت إلى أن “اليوم كان يوما منتجا في رام الله والقدس”.

وأكد أن الولايات المتحدة وإسرائيل متفقتان على عدم السماح لإيران بامتلاك قنبلة نووية، “ونحاول معرفة مدى إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران وأطلعنا شركاءنا على التطورات بهذا الشأن”.

وأشار إلى أن “الاتفاق النووي مع إيران كان أكثر اتفاق يخضع للرقابة في التاريخ. وبعد الانسحاب من الاتفاق النووي توقفت إيران عن الامتثال لمتطلبات أساسية في الاتفاق”.

وشدد على أن “إيران بعد الانسحاب من الاتفاق النووي أقرب إلى السلاح النووي منها قبل الانسحاب منه. ولا نعرف ما إذا كانت إيران قادرة على اتخاذ قرار العودة للامتثال للاتفاق النووي رغم 5 جلسات في فيينا”.

وأضاف “قلنا منذ اليوم الأول إننا ملتزمون بإطلاع شركائنا على جهود العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران”.