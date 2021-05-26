الجزائر تعلن تفكيك شبكة إجرامية على الحدود مع المغرب

الجزائر ـ د.ب.أ: أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود فككت شبكة وصفتها بـ”الإجرامية” بمنطقة واد بونعيم ببلدة باب العسة بولاية تلمسان المتاخمة للحدود مع المغرب. وكشفت الوزارة في بيان لها أن الشبكة تتكون من 6 أشخاص ضبط بحوزتهم مبلغ مالي من العملة الجزائرية يعادل نحو 300 ألف دولار، منها 225 ألف دولار مزورة. كما أوضحت أن أعضاء هذه الشبكة حاولوا إدخال المبلغ المالي المذكور إلى العمق الجزائري وترويجه بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.

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