الأردن يحتج على احتجاز اثنين من مواطنيه فـي إسرائيل

عمَّان ـ د.ب.أ: استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير الإسرائيلي في عمَّان، لنقل رسالة احتجاج شديدة اللهجة بخصوص احتجاز اثنين من المواطنَين الأردنيين في إسرائيل وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادثة ومعهما.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الوزارة شددت على ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة.

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