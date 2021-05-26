إيران تعلن رسميا تأهل 7 مرشحين لخوض «الرئاسية»

طهران ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية رسميا أسماء المرشحين الذين وافق مجلس صيانة الدستور على خوضهم للانتخابات الرئاسية. وأعلنت الوزارة أنه تم تأييد أهلية سبعة مرشحين، هم إبراهيم رئيسي ومحسن رضائي وعلي رضا زاكاني وسعيد جليلي وأمير حسين قاضي زاده ومحسن مهر علي زاده وعبد الناصر همتي. ويعني هذا استبعاد مرشحين محتملين بارزين كالرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فضلا عن استبعاد أبرز المرشحين المعتدلين كرئيس البرلمان السابق على لاريجاني ونائب الرئيس الحالي إسحاق جهانجيري. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 18 يونيو القادم. ورفض مجلس صيانة الدستور أكثر من 98% ممن تقدموا للترشح والذي بلغ عددهم 529 مرشحا، بما في ذلك الـ40 امرأة اللاتي تقدمن بأوراق الترشح.

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