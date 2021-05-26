قتلى وجرحى فى إطلاق نار بكاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، اتجهت عشرات من سيارت الشرطة والإسعاف لمكان الحادث، كما أغلقت الشرطة المنطقة التى تقع بالقرب من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.
وأعلنت شرطة مقاطعة سانتا كلارا فى تغريدة عبر "تويتر"، عن مقتل مطلق النار.
كما أعلنت الشرطة عن انتهاء الخطر الأمنى ومواصلة عملية التحقيق بالحادث، مؤكدة سقوط عدد من الضحايا والجرحى دون تحديد العدد، مشيرة إلى أنه ليس لديها معلومات عن السلاح المستخدم ولا عدد المصابين.
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