العراق.. إغلاق المنطقة الخضراء بعد القبض على قائد بالحشد الشعبى

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سكاى نيوز"، نفذت قوة أمنية عراقية، فجر الأربعاء، عملية إلقاء القبض على المتهم قاسم محمود كريم مصلح، وجارى التحقيق معه من قبل لجنة تحقيقية مشتركة فى التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

وكشف مصدر سياسى عراقى، الأربعاء، عن وجود توتر بين هيئة الحشد الشعبى ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمى، على خلفية اعتقال قيادى الحشد.

وبعد الاعتقال، انتشر مسلحون من عناصر الحشد الشعبى داخل المنطقة الخضراء قرب ساحة المقاتل، قبل أن تنسحب الميليشيات.