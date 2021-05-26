منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية ”مقلقة” 

قالت كاريسا إتيان، رئيسة منظمة الصحة للبلدان الأمريكية- PAHO، إن حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية استقرت عند مستوى مرتفع بشكل مثير للقلق.

منظمة أممية: حالات الإصابة والوفيات بكورونا في أمريكا اللاتينية "كوفيد طويل الأمد" يعرض الشباب لخطر متلازمة التعب المزمن عند الشباب

وأشارت إلى أن دول أمريكا اللاتينية سجلت الأسبوع الماضي أعلى خمس معدلات وفيات في جميع أنحاء العالم، محذرة من أن الكثير من الناس في المنطقة لم يعودوا يلتزمون بإجراءات الصحة العامة المخصصة لمكافحة الوباء.

وقد أبلغت تشيلي والبيرو والباراغواي عن انخفاض في الإصابات الجديدة، لكن الأوروغواي والأرجنتين والبرازيل تشهد ارتفاعا في حالات الإصابة، بينما أبلغت بوليفيا عن زيادة كبيرة في الوفيات.