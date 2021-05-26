دون خسائر بالأوراح.. حريق في قطار وانقلاب عربتين بآخر في مصر

تمكنت قوات الحماية المدنية والأجهزة المختصة بسكك حديد مصر، الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب بقطار متوجه من محطة المطرية في القاهرة إلى المنصورة في محافظة الدقهلية شمالي العاصمة المصرية، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر الأمني لموقع "دوت الخليج" إن الحريق كان محدودا ونشب في العربة الخلفية بقطار ركاب (المطرية-المنصورة)، مضيفا أن شرطة النقل والمواصلات أبلغت الحماية المدنية، التي تعاملت على الفور مع الموقف.
وشدد المصدر على أن الحادث لم يسفر عن أية خسائر بشرية وأن النيابة تولت التحقيق في ملابسات الواقعة لبيان أسباب الحريق.
وحسب المصدر فإن الركاب فوجئوا بانبعاث دخان من العربة الخلفية للقطار، وعلى الفور تم إبلاغ السائق الذي توقف في محطة سلامون القماش التابعة إداريا لمركز المنصورة. وحضرت قوات الحماية المدنية ومسؤولو هيئة النقل والمواصلات وسكك حديد مصر وتعاملوا مع الموقف دون تعطيل حركة القطارات.
وفي ذات السياق، أفاد المصدر أن نفس خط السكك الحديدية بحري القاهرة شهد انقلاب عربتين بالقطار رقم 46 بعد اصطدامه بجرار مفرد في محطة دمياط.
وأوضح أن الحادث الذي وقع للقطار المتوجه من دمياط لطنطا لم يسفر عن خسائر أو إصابات بشرية لأنه كان فارغا ويستعد لبدء الرحلة عند وقوع الحادث.
وعملت الأجهزة المختصة على إخلاء خط السكة الحديدية وتم تسيير حركة القطارات خلال ساعة من وقوع الحادث.
يذكر أن سكك حديد مصر تعرضت خلال الفترة الماضية لعدة حوادث قطارات، وهو ما استدعى حضور وزير النقل إلى البرلمان، مؤكدا تهالك المنظومة وحاجتها لجهد وإنفاق مالي لإصلاحها بالكامل.
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