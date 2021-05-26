المتحدثة باسم البيت الأبيض: بايدن بصحة جيدة وأجد صعوبة فى ملاحقته

جدة - نرمين السيد - وذكرت ساكى، خلال المؤتمر الصحافى فى البيت الأبيض، بحسب "الشرق الأوسط"، ردا على سؤال أحد المراسلين عن التمرينات التى يؤديها بايدن أنها ليس لديها أى معلومات لمشاركتها مع الصحافة بشأن "التدريبات الخاصة" للرئيس، لكنها قالت إنها تواجه أحياناً مشكلة فى مواكبة بايدن (78 عامًا) عند الخروج معه.

وقالت: "يمكننى أن أخبرك، بعد أن سافرت معه لفترة معقولة، يصعب أحيانًا مواكبته".

ولفتت "فوكس نيوز" إلى أن بايدن هو أكبر الرؤساء الأمريكيين سنا، وتعرض فى مارس لحادثة سقوط خلال صعوده درجات سلم طائرة الرئاسة، وأكد البيت الأبيض وقتها أن بايدن على ما يرام.

وقالت ساكى، وقتها، تعليقا على تلك الواقعة إن الرئيس الأمريكى على ما يرام وإن الواقعة لم تتطلب حتى أى اهتمام من فريقه الطبى الذى يسافر معه، فيما ذكرت مديرة الاتصالات كيت بيدينجفيلد: "الواقعة لا تعتبر أكثر من زلة على السلم"، ولكن متحدثا باسم البيت الأبيض ألقى باللوم على الرياح فى سقوط بايدن.

وأشارت الشبكة إلى أن صعود الطائرة الرئاسية يعد عقبة صعبة للعديد من الرؤساء الأمريكيين حيث إن الرئيس السابق جيرالد فورد كاد أن يسقط رأسا على عقب خلال صعوده سلالم الطائرة عام 1975.