الفلبين توافق على الاستخدام الطارئ للقاح ”فايزر” للأطفال 

أعلن رئيس إدارة الغذاء والدواء في الفلبين إنريكي دومينغو، اليوم الأربعاء، إن بلاده وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما.
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وقال دومينغو إنه "في غضون أسبوع، سنصدر تعديلا على تصريح الاستخدام الطارئ لشركة "فايزر" وسنكون قادرين على تقديمه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاما".
يذكر أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي تنتجه شركة "فايزر" الأمريكية بالتعاون مع "بيونتيك" الألمانية هو أحد اللقاحات السبعة المسموح باستخدامها في حالات الطوارئ في الفلبين.
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