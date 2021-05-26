الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص بشبهة قتل ناشطة بارزة مؤيدة لفلسطين 

أعلنت الشرطة البريطانية الأربعاء أنها اعتقلت خمسة أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جريمة قتل متعمد بعد إطلاق نار على ناشطة بارزة بحركة "حياة السود مهمة".

ونقلت ساشا جونسون، 27 عاما، إلى المستشفى في حالة حرجة بعد إطلاق النار عليها في حفل بأحد المنازل جنوب شرقي لندن صباح الأحد، بعد ساعات من مشاركتها بمسيرة حاشدة مؤيدة لفلسطين، ورافضة لحرب إسرائيل على غزة.

وقالت الشرطة وصديقة لها إنه لا دليل يشير إلى استهداف جونسون في الهجوم، لكن منظمة "أخذ المبادرة" قالت إن ساشا تلقت تهديدات بالقتال في الماضي بسبب نشاطها.

وكانت شرطة العاصمة لندن ذكرت أن جونسون كانت في حديقة خلفية لأحد المنازل تحضر حفلا منزليا عندما دخل أربعة رجال سود محيط المكان وأطلقوا النار وأصابوها.

وأضافت الشرطة الأربعاء أنها ألقت القبض على خمسة رجال مشتبه بهم أعمارهم بين 17 و28 عاما في التهم المزعومة ومنها حيازة مخدرات وأسلحة، قبل أن توجه للخمسة جميعهم تهمة القتل العمد. وما زالوا جميعا في حيازة الشرطة.

وأكدت الشرطة أنها ليست على علم "بأي أنباء عن تهديدات تلقتها (ساشا جونسون) قبيل الواقعة".