سقوط قتلى وجرحى خلال إطلاق نار في كاليفورنيا

لقى أشخاص عدة مصرعهم وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، خلال حادث إطلاق نار في ساحة للسكك الحديدية في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وقال روسيل ديفيس، نائب عمدة مقاطعة سانتا كلارا، للصحفيين إن هناك "إصابات ووفيات عديدة" وإن مطلق النار مات الآن، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وأضاف أنه لا يستطيع تأكيد العدد الدقيق للإصابات والوفيات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لم يستطع التعرف على مطلق النار أو تأكيد كيف مات.

وقع إطلاق النار قبل الساعة السابعة صباحا بقليل بتوقيت المحيط الهادئ (14:00 بتوقيت غرينتش) في ساحة للسكك الحديدية الخفيفة تديرها هيئة النقل في وادي سانتا كلارا بالقرب من المطار الرئيسي بالمدينة.

كتب سام ليكاردو، عمدة سان خوسيه، أن مطلق النار لم يعد يشكل تهديدا، وأنه تم إخلاء المنشأة.

تقع مدينة سان خوسيه، التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة، في قلب وادي السيليكون، وهو مركز عالمي للابتكار التكنولوجي وموطن لبعض أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية.

أفادت قناة محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي نيوز" بأن المبنى لم يكن مفتوحا للجمهور، لذلك كان مطلق النار بحاجة إلى مفتاح أحد الموظفين أو اقتحامه".