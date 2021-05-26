بالصور... أبو ظبي تنير أبرز معالمها بألوان العلم الأردني

دوت الخليج :- أضاءت إمارة أبوظبي مساء اليوم أبرز معالمها الأيقونية بألوان العلم الأردني احتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.









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