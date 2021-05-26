العاهل الأردنى يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى بالقدس

جدة - نرمين السيد - وأكد العاهل الأردنى، بحسب "روسيا اليوم"، ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم بالقدس ومقدساتها وعدم المساس به. وحذر عبد الله الثانى من استمرار محاولات التهجير المتكررة لأهالى عدد من أحياء القدس الشرقية. وثمن الملك عبد الله الثانى قرارات الإدارة الأمريكية المتضمنة إعادة فتح القنصلية العامة بالقدس واستئناف دعم "الأونروا". وصرح الملك بأن دور الولايات المتحدة محورى فى الدفع نحو تحقيق السلام العادل الشامل على أساس حل الدولتين. ووصل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم إلى العاصمة الأردنية عمان كآخر وجهة فى الجولة الإقليمية التى يقوم بها حاليا بهدف ترسيخ التهدئة الهشة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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