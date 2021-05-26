بايدن يمهل أجهزة الاستخبارات 90 يوما لمعرفة أصل فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أنه طلب من أجهزة الاستخبارات مضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات، التى يمكن أن توصل إلى نتيجة نهائية حول أصل فيروس كورونا خلال 90 يوما.





وقال بايدن فى بيان له، بحسب "روسيا اليوم": "لقد طلبت الآن من مجتمع الاستخبارات مضاعفة جهودهم لجمع وتحليل المعلومات التى يمكن أن تقربنا من الوصول إلى نتيجة نهائية حول أصل فيروس كورونا، وتقديم تقرير إلى فى غضون 90 يوما".

وأضاف: "بعد فترة وجيزة من تولى الرئاسة، فى شهر مارس، كلفت مستشار الأمن القومى الخاص بى بإعداد تقرير عن أحدث تحليلات مجتمع الاستخبارات حول أصول الفيروس، بما فى ذلك ما إذا كان نشأ عن اتصال بشرى مع حيوان مصاب أو عن حادث فى إحدى المختبرات".

وتابع: "مجتمع الاستخبارات يميل نحو سيناريوهين فيما يتعلق بمنشأ الفيروس (إذا كان ناجما عن اتصال بشرى مع حيوان مصاب، أو حادث فى أحد المختبرات)، لكنه لم يتوصل إلى نتيجة نهائية بشأن هذا الأمر".

ولفت إلى أنه "طلب توجيه أسئلة محددة إلى الصين، كما أنه طلب من مجتمع الاستخبارات إبقاء الكونجرس على اطلاع كامل بعمله".

وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع شركائها فى جميع أنحاء العالم للضغط على الصين للمشاركة فى تحقيق دولى كامل وشفاف وقائم على الأدلة، لتوفير الوصول إلى جميع البيانات والأدلة حول أصول الفيروس".