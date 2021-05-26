وزير الخارجية الأمريكى يعلن عن تخصيص 360 مليون دولار كمساعدة لقطاع غزة

قال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن: "أعلنا عن نحو 360 مليون دولار كمساعدة لقطاع غزة"، وذلك خلال مؤتمر صحفى له من العاصمة الأردنية عمان، مضيفًا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية يجب البناء عليها.
وأوضح أن المهمة الأساسية تأمين مساعدات إنسانية لقطاع غزة ثم إعادة الإعمار، مضيفا: "أقمنا محادثات جيدة مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل ومصر ونتحدث مع الأمم المتحدة بشأن جهود إعمار غزة، مردفا:"شاركنا بمبلغ جيد والمصريون اعتمدوا مبلغ جيد جدا لإعادة البناء، وسنبدأ في التواصل بشأن هذا الأمر".
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