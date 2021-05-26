باسيل: الرئيس عون لم يهدف لسحب التكليف من الحريري

دوت الخليج :- قال جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر وصهر الرئيس ميشال عون، إن الرئيس لم يكن يهدف لسحب تكليف رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من خلال رسالته إلى البرلمان.
وقد تم تكليف الحريري، في أكتوبر بتشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 شخص وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة.
لكن الخلاف بين الحريري وعون حول تشكيل الحكومة مستمر منذ شهور. ولا يزال دياب رئيسا لحكومة تصريف أعمال، غير أن المستثمرين أعربوا عن قلقهم من عدم إمكانية إجراء الإصلاحات اللازمة لإنهاء الأزمة المالية في ظل عدم وجود حكومة جديدة.
وقال عون في رسالة تليت أمام مجلس النواب أمس الجمعة إن الحريري "عاجز عن تأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبية والصناديق الدولية والدول المانحة".
واعتبر بعض الساسة هذا بمثابة إعلان فعلي لضرورة إيجاد مسؤول آخر لتولي رئاسة الوزراء.
لكن باسيل الذي يرأس أكبر كتلة مسيحية في لبنان، قال إن سحب التكليف من الحريري ليس هدف عون.
وكان الحريري قال أمام مجلس النواب اليوم السبت إنه لن يشكل حكومة كما يريدها فريق عون.
وانتهت الجلسة البرلمانية بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري للحريري لتشكيل حكومة بموافقة عون.
المصدر: رويترز
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