القوات المسلحة السودانية تؤكد هدوء الأحوال على الحدود الشرقية

جدة - نرمين السيد - ونفت القوات المسلحة السودانية، فى بيان مساء اليوم الاربعاء، الأنباء التى انتشرت فى بعض وسائل إعلامية عن وقوع اشتباكات عسكرية بمنطقة "باسنده" بالحدود الشرقية، مؤكدة هدوء الأحوال وعدم حدوث أى اشتباكات.
وشدد البيان على أن القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية تؤدى عملها بصورة روتينية دون التعرض لأى أعمال عدائية.
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