المملكة المتحدة تعلن تخصيص 3.2 مليون جنيه استرلينى للمتضريين فى قطاع غزة

جدة - نرمين السيد - أعلنت المملكة المتحدة‬ تخصيص 3.2 مليون جنيه استرلينى من المساعدات الطارئة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لمساعدة المتضررين فى ‫قطاع غزة من"العمليات القتالية"، التى وقعت مؤخرا.





جاء ذلك فى تغريدة لوزير الخارجية البريطانى دومنيك راب، على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، عقب لقائه فى رام الله، الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى.

وبحث "راب"، خلال لقائه الرئيس الفلسطينى، مستجدات الأوضاع فى فلسطين، حيث أكد "أبو مازن" أهمية البدء الفورى بمسار سياسى ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما التقى "راب" مع رئيس الوزراء الفلسطينى، حيث بحثا ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية منع تكرار العدوان الإسرائيلى على القطاع من خلال مسار سياسى جدى.

فى حين أطلعه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، على آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والاتصالات التى تجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، لوقف العدوان الإسرائيلى، الذى ما زال قائما على شعبنا.