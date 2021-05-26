جاء ذلك فى تغريدة لوزير الخارجية البريطانى دومنيك راب، على موقع التدوينات القصيرة (توتير)، عقب لقائه فى رام الله، الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن) ورئيس الوزراء محمد اشتيه، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى.
وبحث "راب"، خلال لقائه الرئيس الفلسطينى، مستجدات الأوضاع فى فلسطين، حيث أكد "أبو مازن" أهمية البدء الفورى بمسار سياسى ترعاه الرباعية الدولية وفق الشرعية الدولية، ينهى الاحتلال الإسرائيلى لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
كما التقى "راب" مع رئيس الوزراء الفلسطينى، حيث بحثا ملف إعادة إعمار قطاع غزة، وأهمية منع تكرار العدوان الإسرائيلى على القطاع من خلال مسار سياسى جدى.
فى حين أطلعه وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى، على آخر التطورات فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والاتصالات التى تجريها القيادة الفلسطينية مع الأطراف العربية والدولية ذات العلاقة، لوقف العدوان الإسرائيلى، الذى ما زال قائما على شعبنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المملكة المتحدة تعلن تخصيص 3.2 مليون جنيه استرلينى للمتضريين فى قطاع غزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.