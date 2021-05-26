جونسون: حكومتى عملت على تقليل الخسائر بالأرواح منذ بداية الجائحة

جدة - نرمين السيد - وأضاف أمام البرلمان اليوم الأربعاء، بحسب "وكالة الأنباء الأردنية": "لقد عملنا بكل الجهد للحد من الخسائر فى الأرواح، ونواصل العمل لحماية شعب هذا البلد من إحدى أسوأ الجوائح فى الذاكرة الحية".
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم تسجيل 9 وفيات جراء فيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالى عدد الوفيات الى 127.748 وفاة.
وقالت الوزارة فى بيان أنه تم تسجيل 3.180 إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما رفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 4 ملايين 470.297 فى عموم بريطانيا.
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