66 % من الجمهوريين يرغبون فى إعادة ترشح ترامب للرئاسة فى 2024

جدة - نرمين السيد - ووجد الاستطلاع الذى أجرته جامعة كوينيبياك فى ولاية كونيتيكت -حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن 66% من الجمهوريين يرغبون فى ترشح ترامب للمرة الثالثة فى انتخابات الرئاسة القادمة بعد فوزه عام 2016 وخسارته عام 2020، مقارنة بـ25% من الجمهوريين يرون أن ترامب لا ينبغى عليه الترشح فى 2024.

وأظهر الاستطلاع أيضا أن 85% من الجمهوريين يقولون إنهم يريدون من المرشحين الجمهوريين أن يكونوا متفقين مع ترامب ومعتقداته وأفكاره، مقارنة بـ10% فقط يرون أن المرشحين الجمهوريين ينبغى أن يكونوا على خلاف مع ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج الاستطلاع تعتبر مؤشرا على أن دونالد ترامب مازال زعيما فى الحزب الجمهورى ولديه الأفضلية والنفوذ عن المرشحين الجمهوريين الآخرين.