صور.. آلاف السوريين يحتفلون بالانتخابات الرئاسية فى الشوارع

جدة - نرمين السيد - وصوت السوريون اليوم، فى الانتخابات الرئاسية، ما ببين 3 مرشحين وهم عبد الله سلوم عبد الله، وبشار حافظ الأسد، ومحمود أحمد مرعى.

ويبلغ عدد المواطنين السوريين، الذين يحق لهم الانتخاب أكثر من 18 مليون نسمة.

وتنظم الانتخابات فقط فى مناطق سيطرة الحكومة السورية، التى تبلغ نحو ثلثى مساحة البلاد.