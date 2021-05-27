الولايات المتحدة تعلن تخصيص أكثر من 360 مليون دولار مساعدات لفلسطين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته اليوم الأربعاء، نه سيتم تخصيص ما يقرب من 33 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فى الشرق الأدنى (الأونروا) التى تخصص لدعم عملياتها فى الضفة الغربية وغزة، كما سيجرى تخصيص 5.5 مليون دولار إضافية لشركائها فى المجال الإنسانى.
وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، أن هذه المساعدات ستدعم المنظمات الإنسانية، لتوفير المأوى فى حالات الطوارئ والغذاء، وكذلك مواد الإغاثة والرعاية الصحية، فضلا عن دعم الصحة العقلية والدعم النفسى والاجتماعى لأولئك الذين عانوا من الصدمات النفسية.
وأشار البيان إلى أن وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - ومن خلال العمل مع الكونجرس، يعتزمان تقديم 75 مليون دولار كمساعدات إنمائية واقتصادية إضافية خلال السنة القادمة لدعم الإغاثة والانتعاش فى الضفة الغربية وغزة.
ولفت إلى أن هذا التمويل سيؤدى إلى تعزيز نمو القطاع الخاص والحصول على الاحتياجات والخدمات الأساسية، مثل توفير الرعاية الصحية ومعالجة انعدام الأمن الغذائى.
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