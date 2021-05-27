موظف يقتل 8 من زملائه وينتحر بولاية كاليفورنيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، لم تقدم السلطات أى تفاصيل أو الدافع المحتمل وراء عملية إطلاق النار الذى وقع صباحا فى ساحة لصيانة القطارات تديرها مؤسسة النقل فى وادى سانتا كلارا، كما لم تفصح السلطات عن اسم المسلح أو عمره، إلا أن صحيفة "ميركورى نيوز" المحلية أشارت إلى أن "اسمه صامويل كاسيدى (57 عاما) وهو عامل صيانة بساحة القطارات".

من جهته، قال نائب قائد شرطة المقاطعة راسل ديفيس، إن "فرقة من خبراء المفرقعات تفتش الساحة بعد العثور على عبوة ناسفة واحدة على الأقل".

وأضاف: لا يمكننا القول على وجه الدقة كيف قتل المسلح"، لكن المتحدث باسم قائد الشرطة قال إن "المسلح قتل فيما يبدو متأثرا بإصابته من طلق نارى أطلقه على نفسه".