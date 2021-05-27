أخبار اليمن : أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عزيز الغصيني

أمين عام المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ عزيز الغصينيبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام غازي أحمد علي محسن برقية عزاء ومؤاساة بوفاة الشيخ / عزيز علي راشد الغصيني عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 207 مديرية عتمه الأسبق .

وفي البرقية التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ /علي راشد علي الغصيني ونجل الفقيد الشيخ/ طارق عزيز علي راشد الغصيني واخوانه وكافة آل الغصيني في مديرية عتمه الدائره 207 محافظة ذمار أشاد الأمين العام بمناقب الفقيد الذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والعمل الخيري والاجتماعي والتنظيمي حيث كان من خيرة شباب المنطقة الذين قدموا الكثير من الخير للمواطنين.

وعبر الأمين العام باسمه شخصيا ونيابة عن كافة قيادات وقواعد المؤتمر عن تعازيه الحارة ومؤاساته برحيل الفقيد داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله و إنا إليه راجعون .