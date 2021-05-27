سكاى نيوز : الجيش المالى يعلن الإفراج عن الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، ونشرته على موقعها على "تويتر"، أن ذلك يأتى لاعتبارات أمنية فى البلاد.
وكان مجلس الأمن الدولى، قد أدان اعتقال مسؤولين فى مالى، ودعا للإفراج الفورى عنهم، كما أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة مراقبة الانتقال المحلية فى مالى عن قلقهما العميق إزاء الوضع فى مالى عقب اعتقال رئيس المرحلة الانتقالية ورئيس الوزراء وممثلى بعض السلطات الأخرى، وطالب "بالهدوء والإفراج غير المشروط عنهم.
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