تعديلات وزارية على حكومة ولد بلال فى موريتانيا

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه تقرر تعيين محمد ماء العينين ولد إييه، وزيرا للتهذيب الوطنى وإصلاح النظام التعليمى، وسيدى ولد الزحاف، وزيرا لـ الصحة، وكامارا سلوم محمد، وزيرا للوظيفة العمومية والشغل، ومحمد عبد العزيز ولد داهى وزيرا للتحول الرقمى والابتكار وعصرنة الإدارة.

وجرى تعيين الدى ولد الزين وزيرا للصيد والاقتصاد البحرى، وسيدين ولد سيدى محمد ولد أحمد أعلى، وزيرا للزراعة، ولمرابط ولد بناهى، وزيرا للبيطرة، والناها بنت حمدى، ولد مكناس وزيرة للتجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، والطالب ولد سيد أحمد، وزيرا للتشغيل والتكوين المهنى.

وشمل التعديل الوزارى، وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابى التى ذهبت إلى سيد أحمد ولد محمد، ووزارة المياه والصرف الصحى التى ترأسها محمد الحسن ولد بوخريص.

فيما جرى تعيين آمال سيدى ولد الشيخ عبدالله، وزيرة لـ التعليم العالى والبحث العلمى، والمختار ولد داهى وزيرا للثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، والناها بنت هارون ولد الشيخ سيديا وزيرة للعمل الاجتماعى والطفولة والأسرة .