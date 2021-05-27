كورونا فى البرازيل .. 80.486 إصابة جديدة و2.398 وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية بارتفاع حصيلة الإصابات الكلية بـ وباء "كوفيد 19"، إلى 16 مليونًا و160 ألف حالة مؤكدة، فيما تخطى إجمالى الوفيات الـ450 ألفًا.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند من حيث الإصابات والوفيات بالفيروس التاجى.