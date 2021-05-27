رسالة جديدة شديدة اللهجة من بايدن إلى إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وفى بيان نقله موقع "روسيا اليوم"، شدد بايدن على ضرورة انتهاء انتهاكات حقوق الإنسان التى يتسع نطاقها في إقليم تيجراى، بما فى ذلك العنف الجنسى.
الأوضاع فى تيجراى
وطالب الرئيس الأمريكى، أطراف النزاع فى الإقليم، بإعلان وقف إطلاق النار والالتزام به، كما طالب القوات الإريترية والأمهرية بالانسحاب، مشيرًا إلى أن الأزمات السياسية لا يمكن علاجها بقوة السلاح.
وقال إنه "يجب أن تمنح جميع الأطراف، بما فيها القوات الإثيوبية والإريترية، إمكانية لنقل المساعدات الإنسانية إلى المنطقة على الفور لتجنب حدوث المجاعة".
وأكد رئيس الولايات المتحد أن بلاده تحث قادة إثيوبا ومؤسساتها إلى تفعيل المصالحة وحقوق الإنسان واحترام التعددية".
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