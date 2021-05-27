فرنسا تفرض حجرا صحيا على القادمين من بريطانيا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، فإن فرنسا أحدث دولة أوروبية تفرض قيودا على القادمين من بريطانيا بسبب الطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وكانت السلطات الصحية فى بريطانيا، أعلن فى وقت سابق أن التحور الهندى لفيروس كورونا، أكثر قابلية للانتشار من السلالة البريطانية التى تسببت فى الموجة القاتلة من كورونا هذا الشتاء.

وقال كبير المسؤولين الطبيين فى بريطانيا، البروفيسور كريس ويتى: "نتوقع بمرور الوقت أن تصبح الطفرة الهندية هى الطفرة المهيمنة على المملكة المتحدة".