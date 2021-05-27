جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، كان المركب الذى يحمل 180 راكبًا فى طريقه إلى مدينة وارا بولاية كيبى بعد منطلقًا من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر، ثم تعرض لـ الغرق بسبب تصدع هيكله.
وقال المسؤول المحلى عن الطرق النهرية، يوسف بيرما فى تصريحات صحفية، إن المركب كان قدرته الاستيعابية القصوى أقل بكثير من 180 راكبًا.
وأكد أنه تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن هناك 4 لقوا مصرعم و156 آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين، مرجحًا أنهم غرقوا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نيجيريا : غرق 4 أشخاص وفقدان 156 آخرين فى نهر النيجر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.