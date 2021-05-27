نيجيريا : غرق 4 أشخاص وفقدان 156 آخرين فى نهر النيجر

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، كان المركب الذى يحمل 180 راكبًا فى طريقه إلى مدينة وارا بولاية كيبى بعد منطلقًا من بلدة لوكون مينا بولاية النيجر، ثم تعرض لـ الغرق بسبب تصدع هيكله.

وقال المسؤول المحلى عن الطرق النهرية، يوسف بيرما فى تصريحات صحفية، إن المركب كان قدرته الاستيعابية القصوى أقل بكثير من 180 راكبًا.

وأكد أنه تم العثور على 20 شخصا فقط على قيد الحياة، مشيرًا إلى أن هناك 4 لقوا مصرعم و156 آخرين لا يزالون فى عداد المفقودين، مرجحًا أنهم غرقوا.