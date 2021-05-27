البيت الأبيض ينكس الأعلام عقب حادث إطلاق النار فى كاليفورنيا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، وقال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى بيان هذه هى خامس مرة يأمر فيها بتنكيس الأعلام عقب حوادث إطلاق نار جماعية.
وكتب بايدن عبر حسابه على تويتر: "ما زلنا ننتظر الكثير من تفاصيل إطلاق النار الجماعى الأخير فى سان خوسيه، ولكن هناك بعض الأشياء التى نعرفها على وجه اليقين. هناك ما لا يقل عن ثمانى أُسَر لن تكون مكتملة مرة أخرى. كل حياة تسلبها رصاصة تنفذ إلى روح أمتنا".
وكان ثمانية موظفين فى هيئة للنقل قد لقوا حتفهم، رميا بالرصاص على يد زميل لهم، والذى ارتكب جريمته ثم انتحر بعدها عند ساحة لصيانة القطارات فى مدينة سان خوزيه بـ ولاية كاليفورنيا.
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