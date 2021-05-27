سفارة الصين بواشنطن: تسييس أمريكا لأصل كورونا يعيق التحقيقات

جدة - نرمين السيد - وأضافت السفارة على موقعها على الإنترنت إن الصين تدعم "دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لكوفيد-19 التى ظهرت فى جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل فى بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية فى جميع أنحاء العالم". جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس، وأمر معاونيه بتحديد منشأ الوباء الذى يسبب كوفيد-19.

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