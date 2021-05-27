ألمانيا تسجل 6313 إصابة جديدة بفيروس كورونا و269 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى 3 ملايين و662490 بعد تسجيل 6313 إصابة جديدة.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87995 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة.
وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 168.45 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 3 ملايين و640229.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.
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