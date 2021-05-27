بوتين يرفض جعل تطعيم كورونا إلزاميًا

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين خلال اجتماع لبحث عدد من المسائل الاقتصادية، فى مدينة سوتشى، إن "هناك آراء متعددة حول ضرورة تطعيم العاملين في مجالات معينة، وكذلك تطعيم جميع المواطنين الروس دون استثناء، أريد أن أذكّر بموقفي هنا مرة أخرى.. في رأيي، جعل التطعيم إلزاميًا هو إجراء غير عملى وغير ممكن".
وشدد الرئيس الروسي على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنه في ظل رفع القيود وعودة المؤسسات إلى عملها، ومع بداية موسم الأعياد، يجب العمل على الحد من مخاطر انتشار عدوى فيروس كورونا.
كما أكد بوتين ضرورة تكوين حصانة جماعية، موضحا أنه يجب على المواطنين أن يدركوا بأنفسهم الحاجة إلى التطعيم، وأن يفهموا أنه إذا لم يتم تطعيمهم، فقد يواجهون خطرًا جديًا، وقد يكون قاتلًا.
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