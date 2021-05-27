العفو الدولية: الحوثيون يستخدمون السجناء لمكاسب فى المفاوضات السياسية

جدة - نرمين السيد -
وأشار التقرير إلى معاناة بعض من الأفراد غير المقاتلين، من بينهم بعض الصحفيين والمعارضين السياسيين وأتباع الأقلية الدينية البهائية، الذين تم إطلاق سراحهم فى إطار صفقات سياسية فى عام 2020 بعد اعتقالهم بصورة غير قانونية، وتعذيبهم لمدد وصلت إلى سبعة أعوام.
وأكد التقرير على أن عند الإفراج عن البهائيين، تم إجبارهم على الرحيل إلى المنفى وتولت الأمم المتحدة توفير التجهيزات اللازمة لرحيلهم، بينما تم إبعاد ثمانية معتقلين آخرين إلى مناطق أخرى من البلاد.
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