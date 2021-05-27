أرمينيا تطالب أذربيجان بالإفراج عن 6 جنود احتجزوا على الحدود بين البلدين

جدة - نرمين السيد - كما وجهت وزارة الدفاع الأرمينية الاتهامات لأذربيجان بقصف مواقع تابعة لها، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. وتشهد العلاقة بين أذربيجان وأرمينيا توتر كبير فى الفترة الماضية على خلفية النزاع المستمر منذ أشهر بشأن إقليم ناجورنى قره باغ.

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