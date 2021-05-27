عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ونقلا عن مصادر محلية، اقتحم عشرات المستوطنين منذ ساعات الصباح الباكر المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، إلى أن غادروه من باب السلسلة.

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