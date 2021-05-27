محاولات للسيطرة على حريق بسفينة تحمل مواد كيميائية في سريلانكا

انضم رجال إطفاء أوروبيون وخبراء إنقاذ إلى طواقم سريلانكية تكافح حريقا مستمر منذ سبعة أيام على متن سفينة حاويات تحمل مواد كيماوية، حسبما قال المسؤولون، اليوم الخميس.

امتد الحريق على متن السفينة إم في اكس – برس بيرل، التي ترسو قبالة كولومبو عاصمة سريلانكا، إلى مؤخرة سطح السفينة الذي يقع فيه المقصورة، وسقط عدد كبير من الحاويات في البحر.

قالت شركة إكس – برس فيدرس، التي تدير السفينة، إن رجال الإطفاء وخبراء الإنقاذ القادمين من أوروبا يعملون مع السلطات المحلية لمحاولة إنقاذ السفينة وحمولتها على الرغم من الأحوال الجوية السيئة بسبب بداية الرياح الموسمية الجنوبية الغربية. وتم اجلاء الطاقم المكون من 25 فردا من على السفينة يوم الثلاثاء بعد وقوع انفجار.

وقالت الشركة إن اثنين من أفراد الطاقم أصيبا في ساقيهما ومازالا في المستشفى، مضيفة أن الآخرين متواجدين في منشأة للحجر الصحي في كولومبو.

قال المتحدث باسم البحرية السريلانكية، إنديكا دي سيلفا، اليوم الخميس، إن الجهود لإخماد النيران مستمرة. وانضمت 4 زوارق سحب وثلاث سفن سريلانكية وهندية إلى العملية.

اندلع الحريق في العشرين من مايو/أيار عندما كانت السفينة راسية على بعد حوالى 9.5 ميلا بحريا شمال غرب كولومبو وتنتظر دخول مينائها.

تعتقد البحرية السريلانكية أن الحريق نتج عن نقل مواد كيماوية على متن السفينة التي ترفع علم سنغافورة.

كانت السفينة تحمل 1486 حاوية، من ضمنها 25 طنا من حامض النيتريك ومواد كيماوية أخرى تم تحميلها في ميناء هزيرا بالهند في الخامس عشر من مايو / أيار.