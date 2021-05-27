الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبدأ زيارة مهمة لرواندا

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى العاصمة الرواندية كيجالي، صباح اليوم الخميس، في بداية زيارته الرسمية للدولة الواقعة وسط إفريقيا.

كان الرئيس الفرنسي أكد أنه سيكون حريصا على كتابة صفحة جديدة بين فرنسا ورواندا، وذكرت الرئاسة الفرنسية أن هذه الزيارة يفترض أن تكرس المرحلة الأخيرة لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وتأتي الزيارة ضمن المساعي الفرنسية منذ بدء ولاية الرئيس ماكرون في عام 2017 لإصلاح العلاقات الثنائية.

ويضم برنامج الزيارة التوجه إلى النصب التذكاري لمذبحة عام 1994 التي خلفت ما يقدر بنحو 800 ألف قتيل، معظمهم من أقلية التوتسي.

وتعد هذه الزيارة الأولى لرئيس فرنسي منذ 11 عاما.

وتواجه باريس اتهامات من الحكومة الرواندية ومنظمات الناجين من الإبادة الجماعية بأنها دربت وسلحت الميليشيات والقوات الحكومية السابقة التي قادت الإبادة.