عاجل.. بدء فرز الأصوات فى انتخابات الرئاسة السورية

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الانباء السورية، اليوم الخميس، فإن لجان مراكز الانتخاب بدأت بعد الإغلاق مباشرة بفرز الأصوات، وذلك بحضور المرشحين ووكلائهم ووسائل الإعلام. وحسب قانون الانتخابات العامة تتولى لجنة مركز الانتخاب إجراء فرز الأصوات فى المركز وإعلان نتائجه، وتنظيم محاضر الاقتراع ورفعها إلى اللجنة القضائية الفرعية بحضور المرشحين أو وكلائهم ووسائل الإعلام. وأدلى السوريون بأصواتهم أمس الأربعاء، عبر 12.102 مركز انتخابى فى جميع المحافظات لاختيار رئيس الجمهورية العربية السورية من بين ثلاثة مرشحين هم عبد الله عبد الله، وبشار الأسد، ومحمود مرعى.



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