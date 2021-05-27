السودان: ندعم جهود الوساطة الإفريقية مع إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

جدة - نرمين السيد - توجهت وزيرة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، إلى نيجيريا فى مستهل جولة إفريقية لكسب تأييد موقف السودان الداعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول سد النهضة، وذلك حسبما أفادته قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.





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