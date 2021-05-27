ألمانيا تدرس فرض عقوبات اقتصادية ومصرفية على بيلاروسيا

جدة - نرمين السيد - وطالبت ألمانيا بيلاروسيا بالإفراج عن قرابة 400 سجين سياسى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. يشار إلى أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسى، ينس ستولتنبرج، كان قد أعلن ترحيب الناتو بعقوبات الاتحاد الأوروبى على بيلاروسيا، عقب إجبارها طائرة "ريان إير" للطيران، على الهبوط الاضطرارى فى مينسك.

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