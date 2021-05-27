جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الولاية المؤقت جيمس مارلينو، إنه سيسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام والذهاب إلى العمل والحصول على اللقاح المضاد للفيروس أو ممارسة الرياضة لمدة ساعتين على الأكثر أو تقديم الرعاية للآخرين.
وأضاف مارلينو، أنه سيتم إغلاق المدارس، فيما سيسمح بعمل دور الحضانة، كما ستلغى التجمعات وسيكون على المواطنين أن يقصروا نطاق انتقالاتهم بهدف التسوق والتريض فى إطار خمس كيلومترات فقط وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا خارج المنازل.
يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد فى أستراليا منذ بداية تفشى الوباء بلغ نحو 300 ألف حالة إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 910 حالات وفاة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب كورونا.. ولاية فيكتوريا الأسترالية تعلن الإغلاق لمدة 7 أيام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.