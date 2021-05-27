بسبب كورونا.. ولاية فيكتوريا الأسترالية تعلن الإغلاق لمدة 7 أيام

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الولاية المؤقت جيمس مارلينو، إنه سيسمح للمواطنين بمغادرة منازلهم فقط من أجل شراء الطعام والذهاب إلى العمل والحصول على اللقاح المضاد للفيروس أو ممارسة الرياضة لمدة ساعتين على الأكثر أو تقديم الرعاية للآخرين.

وأضاف مارلينو، أنه سيتم إغلاق المدارس، فيما سيسمح بعمل دور الحضانة، كما ستلغى التجمعات وسيكون على المواطنين أن يقصروا نطاق انتقالاتهم بهدف التسوق والتريض فى إطار خمس كيلومترات فقط وسيكون ارتداء الكمامات إجباريا خارج المنازل.

يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد فى أستراليا منذ بداية تفشى الوباء بلغ نحو 300 ألف حالة إصابة، فيما وصلت الوفيات إلى 910 حالات وفاة.