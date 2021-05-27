روسيا تسجل 9039 إصابة و402 وفاة جديدة بكوفيد-19

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 9039 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3105 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و35 ألفا.
وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 402 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها لتصل حصيلة الوفيات إلى 120002.
وفي إحصاء منفصل قالت وكالة الإحصاءات الاتحادية، إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل نيسان 2020 إلى مارس/ آذار 2021.
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