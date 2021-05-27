بلينكن يغادر عائدا إلى الولايات المتحدة بعد جولة في الشرق الأوسط

غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأردن، صباح اليوم الخميس، عائدا إلى الولايات المتحدة بعد جولة في الشرق الأوسط استمرت يومين سعى خلالها لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأقلعت طائرة بلينكن من عمان على أن تتوقف في محطة تقنية في شانون بإيرلندا قبل العودة إلى واشنطن، على ما أفاد صحفيون مرافقون له.

والتقى بلينكن مساء الأربعاء، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية أيمن الصفدي.

وكتب بلينكن في تغريدة صباح الخميس بعد لقائه مع الصفدي “أبدينا دعمنا المشترك لوقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى فرض احترامه. من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش بأمان والتمتع بالحرية والازدهار والديمقراطية ذاتها”.

وكان وزير الخارجية التقى الأربعاء في القاهرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي لعبت بلاده دورا محوريا في التوصل إلى وقف المواجهات بعد 11 يوما من العنف بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وشدد بلينكن خلال الجولة التي بدأت الثلاثاء في إسرائيل ثم الضفة الغربية المحتلة، على عزم واشنطن على “إعادة بناء” العلاقة مع الفلسطينيين، مؤكدا في الوقت نفسه “حق” إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

كذلك جدد تأييد بلاده “لحل الدولتين” إسرائيلية وفلسطينية، مخالفا بذلك موقف الإدارة الأمريكية السابقة.