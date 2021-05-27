بلينكن يصل الأردن ولقاء مرتقب مع الملك

دوت الخليج :- وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، إلى الأردن؛ بعد أن أنهى زيارته في العاصمة المصرية القاهرة.

وسيلتقي بلينكن في ختام جولته للشرق الأوسط، بعد قليل، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد قال إن دور الأردن أساسي في استقرار المنطقة، مشيرا إلى أنه من الممكن استئناف الجهود من أجل التوصل إلى حل الدولتين.

وأوضح في مؤتمر صحفي من القدس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن قاد جهودا دبلوماسية حثيثة لوقف التصعيد الأخير.

وكان وزير الخارجية الأميركي التقى، يوم أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، قبل أن يجتمع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، فيما التقى صباح اليوم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.