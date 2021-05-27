الأمم المتحدة: المبانى التى قصفتها إسرائيل بغزة لم تستخدم لأغراض عسكرية

جدة - نرمين السيد - فندت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، المزاعم الإسرائيلية فى استهداف المدنيين بفلسطين، وأكدت أنه لا دليل على أن المبانى التى قصفتها إسرائيل فى غزة استخدمت لأغراض عسكرية.





كمل دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إسرائيل لوقف عمليات الإخلاء فى الضفة الغربية، جاء ذلك نقلا عن قناة "العربية" الإخبارية. وكان الاحتلال الإسرائيلى قد شن هجمات عنيفة على الفلسطينيين لمدة 11 يوما، استشهد خلالها المئات وأصيب الآلاف، فضلا عن تضرر كبير فى البنية التحتية وهدم مئات المنازل والأبراج السكنية.

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