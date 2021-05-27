”هآرتس” تنتقد ”بنك أهداف” الاحتلال عقب استهدافه 67 طفلا في قطاع غزة

نشرت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية، على صفحتها الأولى، اليوم الخميس، صور 67 طفلا استهدفتهم طائرات الاحتلال الحربية في عدوانه الأخير على قطاع غزة، ضمن ما أسماه "ببنك اهدافه" في القطاع المحاصر.

وكتبت الصحيفة ذات الميول اليسارية على صور الضحايا الشهداء عبارة "هذا ثمن الحرب".

وكشف طيار حربي إسرائيلي، عن أن تدمير الأبراج السكنية خلال العدوان على قطاع غزة، كان "طريقة للتنفيس عن إحباط الجيش، بعد فشله بوقف إطلاق الصواريخ من القطاع".

جاء ذلك في حوار أجرته القناة «12» الإسرائيلية، مع عدد من الطيارين الإسرائيليين الذين شاركوا في نسف 9 أبراج سكنية في غزة؛ بحجة أنها تُستخدم كـ«بنى تحتية عسكرية»، من بينها برج الجلاء الذي يضمّ مقريّ "شبكة الجزيرة"، ووكالة "أسوشيتد برس" في غزة.

وفي السياق، قال أحدهم، إنه لا يقلّل من قوة الهجمات التي نفّذها هو وأصدقاؤه، بعدما ألقوا على الأبراج أطناناً من الذخيرة والنيران. غير أنه تحدّث عن المشاعر التي كان يتشاطرها مع زملائه حينذاك، قائلاً: "كنت أخرج لشن غارة، فيما ينتابني شعور بأن إسقاط الأبراج أصبح طريقنا للتنفيس عن الإحباط مما يحدث لنا، بسبب الاستمرار في ضربنا".

وتابع قائلاً: "لم ننجح في وقف إطلاق الصواريخ، لم ننجح في المساس بقيادة التنظيمات، لذلك كنا نسقط الأبراج".

وعلى الفور من نشر الصحيفة للصورة، هاجم ارهابيي اليمين الصهيوني، "هآرتس" خاصة المتطرف "بتسلئيل سموتريتش" عضو الكنيست عن حزب "الصهيونية الدينية"، تبعه ما يسمى وزير بـ"شؤون القدس" الحاخام اليميني المتطرف رافي بيرتس، إن نشر هذه الصورة بمثابة إضاعة للطريق.